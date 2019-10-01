Летний кинотеатр, фонтан с подсветкой и столы для игры в шахматы появились в селе Вад благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" Общество

Фото: Олег Булыгин

Летний кинотеатр, фонтан с подсветкой и столы для игры в шахматы появились в селе Вад благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда"

Как сообщает пресс-служба главы региона, 12 октября 2019 года в селе Вад состоялось торжественное открытие зоны отдыха "Мечта".

Она была благоустроена в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". В торжественном открытии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин и секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Денис Москвин.

"Благоустройство позволило объединить площадь в одно единое современное пространство. Получилось очень хорошо и уверен, что всем жителям села будет комфортно здесь отдыхать и проводить время. И нам необходимо в регионе создавать как можно больше таких территорий. Уже запущено голосование по определению мест, которые необходимо преобразовать в следующем году. В 18 крупных городах оно идет в интернете. Нижегородцы должны активно включаться в этот процесс, потому что именно люди являются главными заказчиками, и при создании проектов мы ориентируемся на их запросы и пожелания", - сказал Андрей Харин.

В рамках благоустройства зону отдыха выложили брусчаткой, установили лавочки, урны и светильники. Появилась система видеонаблюдения и Wi-Fi. Также смонтировали фонтан с подсветкой, столы для игры в шашки и шахматы, летний кинотеатр. Появились и арт-объекты: арка "Лебеди", буквы "ВАД" и часы. На территории общественного пространства высадили и туи.

За сроками и качеством работ во время благоустройства строго следили представители депутатского корпуса "Единой России" и общественные контролеры.

"Результат совместной работы - вот такие замечательные зоны отдыха как на Ваду. И главное, что во время работ много пожеланий и рекомендаций вносят местные жители. Пользоваться этим пространствам будут люди, поэтому именно к их мнению и нужно прислушиваться, чтобы место стало популярным. А я уверен, что это общественное пространство станет знаковым на карте района. Хорошее место, которое подходит для всех возрастов. Здесь можно и отдохнуть, и поиграть в настольные игры, и посмотреть фильмы в летнем кинотеатре. Многие спрашивают, будет ли эта программа продолжена в следующем году. Хочу всех заверить, что подобные инициативы и федеральное финансирование закреплены законом. Проект бюджета уже внесен в Государственную Думу. Уверен, что таких замечательных объектов будет все больше с каждым годом на нижегородской земле", - заявил Денис Москвин.

Всего на преображение зоны отдыха "Мечта" из федерального, областного и местного бюджетов было выделено 5,2 миллиона рублей.

Всего в Нижегородской области в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Открытое рейтинговое голосование проходит в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20 000 человек с 10 по 31 октября 2019 года. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.