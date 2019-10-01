Эффективность лесной охраны будет повышена в Нижегородской области Общество

Проект "Повышение эффективности лесной охраны в рамках межведомственного взаимодействия", направленный на снижение числа случаев незаконной рубки лесных насаждений, размера, нанесенного ущерба, а также на противодействие незаконному обороту древесины стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

"Повысить эффективность лесной охраны планируется путем формирования базы сведений о логистическом движении заготовленной древесины от лесного участка до таможенной границы, тем самым повысится прозрачность заготовки, транспортировки и экспорта леса из региона", - пояснил директор деплесхоза Нижегородской области Роман Воробьев.

"Работа над поставленными задачами ведется в рамках межведомственного взаимодействия органов власти, силовых структур и других ведомств, которые в рамках своих полномочий осуществляют контроль за древесиной на уровнях заготовки, транспортировки, реализации", - добавил он.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал проект "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

СПРАВКА:

С начала 2019 года департаментом лесного хозяйства Нижегородской области проведено 12921 патрулирований лесов, 305 проверок. Наложено административных штрафов на сумму более 17 млн рублей, взыскано более 12,3 млн рублей.

Всего с начала 2019 года зарегистрировано 137 фактов совершения незаконных рубок лесных насаждений с общим объемом 1903,077 куб.м, средний объем 1 случая рубки составил 13,9 куб.м.