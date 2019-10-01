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Политика

Глеб Никитин пригласил нижегородцев к участию в конкурсе управленцев "Лидеры России"

13 октября 2019 13:13  [25] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона к участию в кадровом конкурсе "Лидеры России". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Владимир Путин поддержал старт нового этапа конкурса управленцев "Лидеры России" 2019-2020 гг. Нововведением третьего сезона станет запуск профессиональных специализаций конкурса – "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии", что позволит отобрать успешных управленцев для этих сфер.

"Конкурс "Лидеры России" - это уникальный "социальный лифт" для тех, кто обладает управленческими качествами и хочет заявить о себе. И я настоятельно рекомендую воспользоваться этой возможностью.  Многие из тех, кто участвовал в первых сезонах конкурса, работают в правительстве  Нижегородской области, на руководящих должностях в муниципалитетах на территории региона. Важно и то, что у участников конкурса появится возможность приобрести новые компетенции, завести полезные связи, а главное - предложить свои варианты решения реальных задач, которые существуют в регионе", - сказал Глеб Никитин.

Наставниками для победителей конкурса станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса. 300 финалистов получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Все участники будут реализовывать социальный проект, который принесет пользу его региону. По опыту прошлого года многие проекты были поддержаны региональными властями и продолжают развиваться.

Этапы конкурса:

1.      Онлайн-регистрация участников; запись видеоинтервью (до 27.10.2019 г.);

2.       Дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.);

3.      Очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–март 2020 г.);

4.      Суперфинал (март 2020 г.).

СПРАВКА:

Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Дополнительная информация на официальном сайте.

 

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