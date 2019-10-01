Молодежное общественное пространство открыли в п. Мухтолово Нижегородской области Общество

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Общественное пространство "Молодежный экватор" благоустроили в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках благоустройства в Мухтолово построили гимнастическую площадку с тренажерами, появилось поле для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Площадь выложили брусчаткой, создали парковку, установили освещение, лавочки и урны, а также видеонаблюдение и Wi-Fi, выполнили озеленение территории.

Также в общественном пространстве установили арт-объект в виде земного шара с подсветкой и логотипом "Молодежный экватор". Он был создан по эскизам мухтоловской молодежи.

В торжественном открытии принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

"В Мухтолове очень активная молодежь, и приятно, что именно они стали инициаторами создания такого пространства со спортивными площадками и зонами отдыха, нарисовали сами и эскиз арт-объекта. Это прекрасный пример реализованного проекта, полностью соответствующего запросам жителей. Ведь именно они, напомню, являются заказчиками, контролерами и приемщиками работ", - сказал он.

"Пространство соответствует всем требованиям ребят. И теперь здесь будут проходить спортивные и культурные мероприятия. Есть задумки уже на следующий год. Благоустраивать будем либо территорию стадиона, либо зону озер. Что в итоге преобразим – решат жители", - отметила в свою очередь глава местного самоуправления Ардатовского муниципального района Милитина Мякишева.

На благоустройство из федерального, областного и местного бюджетов было направлено 3,9 миллиона рублей.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.