Более 160 тысяч клиентов "ТНС энерго НН" перешли на "Электронную квитанцию" Общество

В 2019 году исполняется 5 лет с момента запуска проекта "Электронная квитанция". За эти годы более 160 тысяч клиентов ПАО "ТНС энерго НН" подключили данную услугу и получают квитанции за потребленный энергоресурс по электронной почте. С начала 2019 года выбор в пользу электронной квитанции сделали более 42 тысяч нижегородцев и жителей области.

"Более 50 процентов наших клиентов оплачивают электроэнергию с помощью электронных сервисов, например, банковских платежей онлайн или автоплатежа, –В этом случае, клиенты получают уведомление с начислениями за услуги энергоснабжения от банка и, по сути, бумажная квитанция им не нужна. Таким клиентам, идущим в ногу со временем, мы в первую очередь советуем отказаться от бумажной квитанции и перейти на новый, современный и экологичный вид платежного документа – электронную квитанцию", - рассказал заместитель генерального директора по продажам электроэнергии Сергей Глущенко.

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует клиентам, которые еще не успели по достоинству оценить современный сервис, переходить с бумажных квитанций на электронные, поскольку последние имеют ряд преимуществ:

- оперативность: электронный счет доставляется в первых числах месяца, следующего за расчетным, т.е. намного быстрее, чем бумажную квитанцию положат в почтовый ящик.

- надежность: электронный счет, в отличие от бумажного, никогда не потеряется, не окажется в почтовом ящике соседа, его нельзя подделать.

- удобство и мобильность: электронную квитанцию можно сразу же оплатить онлайн при помощи банковской карты, это позволит избежать долгих процедур оплаты через кассу и ожиданий в очередях, сэкономив время.

- социальная защищенность: электронные квитанции можно получать на свою почту за родителей, освободив их от заботы об оплате электроэнергии, походов в банк или на почту.

- экологичность: для электронного счета не нужна бумага, вы сможете внести свой вклад в сохранение природных ресурсов. Электронные квитанции – это целый лес, спасенный вами от вырубки.

Подключить услугу очень просто и быстро, отметили в компании:

- Нажать на кнопку "Получать счета на e-mail" на главной странице сайта nn.tns-e.ru;

- перейти в раздел "Подключение электронной квитанции" на сайте компании и ввести номер своего лицевого счета, указать адрес электронной почты и мобильный телефон;

- либо зарегистрироваться в "Личном кабинете" (или Мобильном приложении "ТНС энерго" для android), где для подключения услуги достаточно будет зайти на свою персональную страницу в раздел "Электронная квитанция" и установить флажок "Услуга подключена". Адрес для регистрации в "Личном кабинете".