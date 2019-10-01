Детский лагерь Дивеевского района нарушил требования пожарной безопасности Общество

Детский лагерь Дивеевского района нарушил требования пожарной безопасности. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 14 октября 2019 года по итогам проверки.

Так, 30 мая этого года начальником подразделения подписан акт обследования межведомственной комиссии по приемке летнего оздоровительного учреждения (санатория), согласно которому лагерь к работе в летний сезон 2019 года готов.

Вместе с тем, в июне текущего года в ходе плановой проверки учреждения указанное подразделение обнаружило нарушения обязательных требований пожарной безопасности, что подтверждается актом проверки .

Список нарушений:

- двери помещения складского назначения в здании столовой не имеют требуемого предела огнестойкости;

- на объектах защиты, расположенных на территории лагеря, не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты;

- в здании спального корпуса с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время;

- не проведение огнезащитной обработки чердачных помещений в здании столовой и клуба и иные.

По факту выявленных нарушений руководителю санатория выдано предписание с указанием сроков устранения нарушений требований пожарной безопасности.

В связи с этим прокурором района на имя начальника главного управления МЧС России по Нижегородской области внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.