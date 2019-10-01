Последние новости рубрики Происшествия
14 октября 2019 09:49  [122] Неизвестные взорвали банкомат в Выксе
14 октября 2019 09:42  [60] Пожарные спасли нетрезвую жительницу Заволжья
13 октября 2019 12:48  [285] Почти неделю ищут нижегородские волонтеры 16-летнего Андрея Ельчукова
11 октября 2019 17:02  [847] Движение на трассе М-7 "Волга", где столкнулись три фуры, возобновлено после ДТП
11 октября 2019 17:00  [278] Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиск пенсионерки, потерявшейся на кладбище (найдена живой)
11 октября 2019 16:25  [618] Автомобилист сбил друг за другом двух пешеходов на переходе в Канавинском районе
11 октября 2019 16:09  [365] Три фуры столкнулись на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области 11 октября, перекрыв движение
11 октября 2019 13:39  [387] Водитель "Волги" сбил на пешеходном переходе женщину с двухлетней девочкой в Сормовском районе
11 октября 2019 13:32  [237] Приставы арестовали автомобиль нижегородца, накопившего 444 штрафа за нарушения ПДД
11 октября 2019 12:49  [693] Водитель ГАЗели попал под колеса своей машины в п.Кудьма 10 октября
Происшествия

Неизвестные взорвали банкомат в Выксе

14 октября 2019 09:49  [122] Происшествия

Фото: с сайта Выкса.рф

Неизвестные взорвали банкомат в Выксе, в микрорайоне Жуковского. Об этом сообщается на сайте Выкса.рф.

В ночь на 14 октября 2019 года злоумышленники подорвали банкомат "Металлинвестбанка". Мощный взрыв прогремел около 3:30.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыло множество полицейских. Место взрыва накрыли чёрным полотном, вокруг натянули оградительную ленту. Обломки банкомата разбросаны в радиусе десяти метров. Подробности случившегося пока неизвестны.

Два года назад грабители взорвали отделение Сбербанка, также в микрорайоне Жуковского. Они уничтожили помещение, но ничего украсть не смогли.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph