Неизвестные взорвали банкомат в Выксе Происшествия

Фото: с сайта Выкса.рф

Неизвестные взорвали банкомат в Выксе, в микрорайоне Жуковского. Об этом сообщается на сайте Выкса.рф.

В ночь на 14 октября 2019 года злоумышленники подорвали банкомат "Металлинвестбанка". Мощный взрыв прогремел около 3:30.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыло множество полицейских. Место взрыва накрыли чёрным полотном, вокруг натянули оградительную ленту. Обломки банкомата разбросаны в радиусе десяти метров. Подробности случившегося пока неизвестны.

Два года назад грабители взорвали отделение Сбербанка, также в микрорайоне Жуковского. Они уничтожили помещение, но ничего украсть не смогли.