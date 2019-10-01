Особенности и характеристики капустинского гранита

Капустинский гранит — это исключительный по красоте памятник, который отличается своей красотой и прочностью. Его активно используют для изготовления надгробных памятников. Заказать этот материал можно на сайте https://kamen-import.ru.

Характеристики и особенности материала

Капустинский гранит — это гранит ярко-красного или розового цвета, вместе с черными вкраплениями. Необычная и запоминающаяся внешняя привлекательность — это именно то, из-за чего многие предпочитают выбирать этот материал для изготовления памятника.

Вместе со своей декоративной привлекательностью и необычным рисунком, капустинский гранит также отличают по его особой прочности. Кроме того, данный материал легко поддается обработке, из-за чего его так активно используют для изготовления памятников, даже для создания самых сложных и необычных форм.

Единственный минус — это не портретный камень, поэтому изображение обычно устанавливают на фотокерамике или стекле, зато надписи на нем хорошо видны и легко читаемы. Готовые надгробия из данной породы гранита со временем не тускнеют и остаются в своем первозданном виде на долгие года. Гранит достаточно устойчив ко всем погодным условиям, из-за чего перепады температуры, солнечные лучи, осадки никак не сказываются на внешней привлекательности камня.

Данную разновидность камня добывают в Украине в Кировоградской области на Капустинском карьере. Из-за особенностей рисунка капустинского гранита, его обрабатывают по специальной технологии и на определенном оборудовании. Сама технология проводит работы исключительно по направлению рисунка красных зерен. Такой способ обработки поможет избежать неравномерных черных вкраплений, но, к сожалению, увеличит количество неиспользованного камня.

“Камень Импорт” — это компания, которая предлагает широкий спектр услуг, связанных с доставкой, изготовлением и монтажом природного камня любой сложности. Организация занимается поставками природного камня уже более 10 лет.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.