Какие бывают разновидности сплит-систем?

Чтобы создать комфортные условия для проживания дома, каждому человеку необходимо настроить свой приятный климат в помещении. Для решения данного вопроса, владельцы устанавливают сплит-системы, позволяющие поддерживать необходимую температуру в квартире. Novosplit — это популярный интернет-магазин, где каждый пользователь сможет попробовать выбрать качественную и недорогую сплит-систему.

Как правильно выбрать оборудование?

Сейчас громоздкие и шумные кондиционеры постепенно выходят из моды, а на смену им приходят новые компактные и универсальные сплит-системы. Популярные производители климатической техники постоянно усовершенствуют свое оборудование, стараясь предоставить клиентам только лучшие устройства. По этой причине, разработчики постоянно стараются улучшить конструкцию сплит-системы, которая поможет создать оптимальный климат в доме.

Прежде чем выбирать необходимую модель, стоит подробнее разобраться с самой конструкцией. Сплит-система — это оборудование для кондиционирования воздуха, состоящая из внутреннего и внешнего блоков. Между ними устанавливается соединительная трасса, а для управления используют специальный пульт.

Один из блоков, а именно внутренний, размещается в самом помещении и выполняет испарительные функции. Второй блок устанавливают снаружи и используют для компрессорно-конденсаторных функций. Сама соединительная трасса состоит из медных труб, которые используются для отвода конденсатора. Из-за того, что все блоки разделены между собой, сплит-система открывает перед владельцем больше возможностей.

Сплит-системы бывают нескольких разновидностей: промышленного, бытового и полупромышленного применения. Классические модели зачастую применяются в быту. По способу установки, оборудование классифицируют на настенное, канальное, кассетное и напольно-потолочное.

Разумно выбирать не очень дорогие сплит-системы, которые относятся к среднему сегменту. Кроме того, нежелательно из-за этого выбирать слишком дешевые модели, которые могут принести больше хлопот ее владельцу, нежели пользы.

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