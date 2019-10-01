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Общество

"Капсулу времени" заложат в Канавинском районе 14 октября

14 октября 2019 10:19  [30] Общество

Фото: с сайта tehne.com

"Капсулу времени" заложат в Канавинском районе 14 октября 2019 года. Как сообщили в районной администрации, в 13.00 в парке им. 1 Мая (ул. Октябрьской революции, 31) состоится закладка капсулы в рамках празднования 123-летия проведения XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде.

В ходе мероприятия глава района Михаил Шаров и ученики школ района зачитают послание будущим поколениям, после чего состоится церемония закладки послания в "капсулу времени". Сама капсула будет находиться в специально оборудованной зоне на территории парка, в бетоне.

Вскрыть ее планируется в 2046 году, в честь 150-летия проведения выставки.

СПРАВКА:

XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка была профинансирована императором Николаем II и проходила с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября 1896 года в Нижнем Новгороде, в районе Кунавино, где сейчас расположен парк им. 1 Мая. Выставку посетили около 1 млн человек.

К открытию выставки в Нижнем Новгороде был пущен первый в России электрический трамвай, устроены фуникулеры, выстроены здания городского драматического театра, окружного суда, гостиниц, открыта пароходная скоростная линия, связывающая верхнюю часть города с его заречной частью.

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