Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде 14-летнего Дениса Леонова Общество

Фото: ПСГ "Рысь"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде 14-летнего Дениса Леонова.

Как сообщает ПСГ "Рысь", 11 октября 2019 года около 16:00 он ушел из дома по ул. Арсеньева и до сих пор не вернулся.

Подросток был одет в синюю толстовку, темные спортивные штаны и темно-синие кроссовки. Приметы пропавшего: плотного телосложения, рост 160 см, темно-русые волнистые волосы, карие глаза.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, необходимо связаться с поисковиками по номеру 8 (831) 28-38-200, или же обратиться в полицию по номеру 102.