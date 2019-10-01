Жители Сарова на лесной тропе столкнулись с медведем Общество

Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский"

Жители Сарова Нижегородской области на лесной тропе столкнулись с медведем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление по делам ГОиЧС региона.

Медведь находился на дороге, которая ведет в профилакторий.

Кроме того, следы зверя были обнаружены в районе садоводческого товарищества Кремешки и Филипповских прудов.