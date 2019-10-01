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Происшествия

Житель Бора похитил человека и удерживал в подвале

14 октября 2019 12:08  [95] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

33-летний житель Бора похитил человека и удерживал в подвале. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 14 октября 2019 года, подозреваемый заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

По версии следствия, 4 октября 2019 года в пос. Неклюдово Борского района местный житель напал на 19-летнего молодого человека, избил его, посадил в машину, вывез в один из сараев поселка и посадил в погреб. Только на следующий день потерпевшему удалось выбраться из сарая и обратиться за помощью к местным жителям, которые вызвали медиков и правоохранителей.

Как установили следователи СК, потерпевший – житель Республики Марий Эл, в Борском районе находился проездом, возвращаясь домой.

Подозреваемый предположил, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Это и послужило мотивом совершенного им противоправного деяния.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.

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