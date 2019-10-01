Банк "Открытие" и НСПК подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес

Банк "Открытие" и АО "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соглашение подписано в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019. Документ подписали член правления, руководитель блока ИТ банка "Открытие" Сергей Русанов и первый заместитель председателя правления, заместитель генерального директора НСПК Сергей Бочкарев.

Банк "Открытие" и НСПК договорились координировать свои действия для повышения конкурентоспособности реализуемых ими совместных сервисов, программ, проектов, разработок и технологий, а также расширять круг пользователей сервисов и продуктов ПС "Мир".

Основными направлениями сотрудничества банка "Открытие" и АО "НСПК" станут интеграция мобильного платежного сервиса Mir Pay для продвижения бесконтактных платежей; увеличение доли безналичных платежей с использованием национальной платежной карты "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП); развитие и продвижение новых функциональных сервисов для держателей карт ПС "Мир" в банкоматах "Открытия".

Работа по внедрению сервиса Mir Pay в банке "Открытие" в настоящее время уже реализуется, сервис будет доступен держателям карт "Мир" банка до конца текущего года.

В пресс-службе добавили, что летом 2019 года банк "Открытие" запустил переводы между физическими лицами через систему быстрых платежей и сейчас тестирует платежи через СБП в адрес юридических лиц. Идет подготовка к тестированию операций по бесконтактному интерфейсу в банкоматах "Открытия".

"Мы уже конструктивно и плодотворно сотрудничаем с АО "НСПК". Но подписание официального соглашения о сотрудничестве несомненно выведет наше взаимовыгодное партнерство на качественно новый уровень. Мы уверены, что партнерство с АО "НСПК" будет способствовать не только продвижению и расширению сфер применения национальных карт "Мир", но и достижению стратегических задач бизнеса банка "Открытие" в части завоевания и укрепления позиций среди ведущих универсальных банков России", - сказал член правления, руководитель блока ИТ банка "Открытие" Сергей Русанов.

"Как национальная платежная система, мы заинтересованы в том, чтобы сделать доступными для всех жителей России самые современные, удобные и безопасные способы совершения безналичных платежей, для чего развиваем и мобильный платежный сервис Mir Pay, и сервисы системы быстрых платежей, и другие проекты. Уверен, что на новом этапе нашего сотрудничества объединение экспертизы НСПК с компетенциями и технологическими наработками банка "Открытие" позволят предоставить широкому кругу клиентов банка новые возможности и сервисы для решения их повседневных задач", - добавил первый заместитель председателя правления, заместитель генерального директора НСПК Сергей Бочкарев.