Жительница Нижнего Новгорода выиграла поездку в Италию за фото батареи

Жительница Нижнего Новгорода Алёна Дьякова спокойно жила в своей квартире на Мостоотряде, не задумываясь о том, какие батареи установлены в комнатах. Все изменилось в июле 2019 года, когда итальянский производитель Global Radiatori объявил конкурс среди владельцев радиаторов своей марки.
По условиям акции нужно было сфотографировать маркировку прибора, где видно производителя, указать дату выпуска и отправить эту информацию через форму на сайте Global.
Алёна не поленилась заглянуть под подоконник и обнаружила, что в его квартире стоят радиаторы Global с 2009 года. Одной из первых она отправила заявку на участие, и оставалось только ждать итогов конкурса.
На днях организаторы выбрали победителя — обладателя наиболее старой рабочей батареи бренда. Им оказалась Алёна Дьякова, квартиру которой последние 12 лет обогревают приборы Global Style 500. Она выиграла поездку в Италию — родину производителя. Для того, чтобы получить выигрыш Алёне необходимо обратиться в оргкомитет конкурса.
Поздравляем с победой!
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