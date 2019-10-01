Жительница Нижнего Новгорода выиграла поездку в Италию за фото батареи

Жительница Нижнего Новгорода Алёна Дьякова спокойно жила в своей квартире на Мостоотряде, не задумываясь о том, какие батареи установлены в комнатах. Все изменилось в июле 2019 года, когда итальянский производитель Global Radiatori объявил конкурс среди владельцев радиаторов своей марки.

По условиям акции нужно было сфотографировать маркировку прибора, где видно производителя, указать дату выпуска и отправить эту информацию через форму на сайте Global.

Алёна не поленилась заглянуть под подоконник и обнаружила, что в его квартире стоят радиаторы Global с 2009 года. Одной из первых она отправила заявку на участие, и оставалось только ждать итогов конкурса.

На днях организаторы выбрали победителя — обладателя наиболее старой рабочей батареи бренда. Им оказалась Алёна Дьякова, квартиру которой последние 12 лет обогревают приборы Global Style 500. Она выиграла поездку в Италию — родину производителя. Для того, чтобы получить выигрыш Алёне необходимо обратиться в оргкомитет конкурса.

Поздравляем с победой!