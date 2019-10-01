Четыре человека на Бору пострадали в ДТП с автомобилями BMW, Mercedes-Benz и ВАЗ Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Четыре человека пострадали в ДТП, когда водитель BMW опрокинул машину на стоящих на обочине Mercedes-Benz и ВАЗ 13 октября. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло на Бору в 00:43 13 октября, когда 24-летний водитель BMW, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул машину на стоящие на обочине автомобили ВАЗ и Mercedes-Benz.

В результате водитель BMW госпитализирован с переломом позвоночника и сотрясением мозга, еще три пассажира этой иномарки (молодые люди 23 и 29 лет и 26-летняя девушка) получили ушибы и ссадины. Их отпустили домой после осмотра медиками.