Роспотребнадзор проводит расследование в нижегородской школе из-за острой кишечной инфекции

Фото:
Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в школе № 47 Советского района (пр.Гагарина) в связи с групповой заболеваемостью острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в ведомстве 14 октября 2019 года.
При обследовании материалов в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены ДНК шегеллы.
Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников пищеблока школы.
При расследовании на пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах, отсутствует маркировка на оборудовании и др.
Учебный процесс приостановлен. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+