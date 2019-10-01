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Происшествия

Роспотребнадзор проводит расследование в нижегородской школе из-за острой кишечной инфекции

14 октября 2019 13:09  [91] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в школе № 47 Советского района (пр.Гагарина) в связи с групповой заболеваемостью острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в ведомстве 14 октября 2019 года.

При обследовании материалов в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены ДНК шегеллы.

Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников пищеблока школы.

При расследовании на пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах, отсутствует маркировка на оборудовании и др.

Учебный процесс приостановлен. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

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