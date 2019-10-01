Нижегородские победители фестиваля "Театральное Приволжье" отправились на гастроли Культура и отдых

Театры из Шаранги и Заволжья, которые победили в региональном этапе фестиваля-конкурса "Театральное Приволжье", отправились на гастроли. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Гастроли нижегородских школьных и студенческих театров стартовали в Урене. Также представления в рамках фестиваля пройдут в ближайшее время в Доме актера в Нижнем Новгороде, в Доме культуры "Волга" в Балахне и в Домах культуры в Воскресенском и Семенове.

Показы спектаклей театральных коллективов, победивших в региональном этапе фестиваля "Театральное Приволжье", в районах области проводятся по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность проекта для достижения показателей национального проекта "Культура" и развития театральной сферы региона.

"В нашей области очень много талантливых театральных коллективов, ярких актеров и режиссеров. Здорово, что у них появилась возможность поделиться своим творчеством с новой аудиторией. Это поможет укрепить культурные связи в регионе", - сказал глава региона.

"Благодаря национальному проекту "Культура" в регионе модернизируются и строятся дома культуры, библиотеки, создаются виртуальные концертные залы. Очень важно, чтобы все это было, прежде всего, востребовано жителями и полезно им", - добавил Глеб Никитин.

Молодежная студия "START UP" Шарангского Дома культуры, победившая со спектаклем "Остров 13" в номинации школьных театров региона, представила свою постановку зрителям Уренского района 13 октября 2019 года.

Руководитель студии и автор пьесы "Остров 13" Иван Алифанов отметил: "Такие гастроли – это колоссальный опыт, возможность показать свою работу на новых, незнакомых нам доселе сценических площадках и рассказать нашу историю большему количеству людей. Мы очень благодарны организаторам фестиваля "Театральное Приволжье" за предоставленную возможность".

"Уренские зрители встретили спектакль шарангского театра тепло – цветами и аплодисментами, отметив, что всегда очень интересно узнать, как развивается культурная жизнь в соседних районах", - сообщила пресс-служба губернатора.

Другой победитель регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" - "Народный" театр миниатюр "Зеркало" Дворца культуры Заволжья, ставший первым со своей постановкой "Дураки" среди студенческих коллективов, с 17 по 20 октября 2019 года покажет свой спектакль в Нижегородском Доме актёра, в Доме культуры "Волга" в Балахне, а также в Домах культуры в Воскресенском и Семенове.

Как сообщалось ранее, старт фестивалю, который приурочен к Году театра, дали полпред в ПФО Игорь Комаров и глава области Глеб Никитин. Фестиваль включает региональные этапы, где определяются сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО, и окружной этап, по итогам которого объявят победителей в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса".

Напомним, создание условий и возможностей для творческого развития жителей страны – одна из ключевых задач национального проекта "Культура", который реализуется в стране с 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина.