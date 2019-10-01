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Экономика

Набережная, детсады и газ: нижегородская администрация перераспределит расходы бюджета

14 октября 2019 13:35  [21] Экономика
администрация Нижнего Новгорода

администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская администрация планирует перераспределить расходы бюджета на другие направления. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству 14 октября 2019 года. Окончательное решение депутаты примут на заседании 23 октября.

Директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин сообщил, что в 2019 году планируется уменьшить доходную часть бюджета на 88,6 млн рублей, а также расходную часть - на 88,6 млн рублей. При этом планируется увеличение расходов по некоторым статьям за счет межбюджетных трансфертов.

Деньги будут направлены на:

- обеспечение безопасности в детских садах (проведение ремонтов в 302 учреждениях, по 500 рублей на каждого воспитанника) – 36,5 млн рублей;
- погашение кредиторской задолженности 2018 года по ремонту Нижневолжской набережной – 30,6 млн рублей;
- газоснабжение д. Сысоевка – 1,7 млн рублей;
- социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома – 16,6 млн рублей;
- организацию и проведение детских профильных экологических лагерей (экспедиций, походов, смен) МАУ "МЦ "Надежда"" - 1 млн рублей;
- приобретение комплекта искусственного покрытия футбольного поля для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Радий" – 9,2 млн рублей.

Также расходы будут увеличены за счет собственных доходов, в том числе на:

- обеспечение деятельности МКУ "АТИ": приведение размера ФОТ до нормативного (заработная плата с начислениями) – 3,5 млн рублей;
- содержание учреждения МКУ "ГлавУКС" - 0,5 млн рублей.

Расходы бюджета будут снижены по следующим пунктам:

- благоустройство музея "Парк Победы" (перенос ассигнований на 2020 год) - 5,9 млн рублей;
- ремонт искусственных дорожных сооружений за счет средств областного бюджета (освещение Мызинского моста) – 9,7 млн рублей;
- разработка ПСД парка Швейцария (уменьшение стоимости работ) – 30,6 млн рублей;
- строительство детского сада по пр. Гагарина (перенос на 2020 год) – 71,0 млн рублей;
- строительство пристроя к школе № 68 (перенос на 2020 год) – 66,5 млн рублей;
- газоснабжение в п. Луч (в соответствии с соглашениями по факту выполненных работ) – 1,8 млн рублей;
- обеспечение жильем ветеранов и инвалидов (уточнение списков нуждающихся) – 2,7 млн рублей.

Обновленные параметры бюджета на 2019 год:

Объем доходов, с учетом изменений, составит 34 млрд 731 млн рублей, расходов - 36 млрд 85 млн рублей, дефицит составит 1 млрд 354 млн рублей.

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