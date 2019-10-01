Кирилл Тюлюков из Арзамаса победил на всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях Спорт

Фото: Александр Барыкин

Кирилл Тюлюков победил на Всероссийских спортивных соревнованиях по фехтованию на саблях среди юниоров до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

Соревнования прошли 12 октября в ФОКе "Звёздный". В них приняли участие 112 сильнейших спортсменов и их тренеров из 13 регионов страны: Московской, Новосибирской, Нижегородской, Вологодской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, Москвы, С-Петербурга, Арзамаса, республики Татарстан, Алтайского края.

Честь Нижегородского региона среди юношей защищали 8 фехтовальщиков, четверо из Арзамаса. Победу одержал Кирилл Тюлюков. Это позволило ему вновь занять первую позицию в системе отбора.

"Это один из этапов отбора на первенство Европы и Мира. Победа дает спортсмену дополнительные очки для рейтинга. Сейчас Кирилл должен стать номером один во всероссийском рейтинге спортсменов в его возрастной категории", - прокомментировал главный тренер Нижегородской области Николай Хозин.

Генеральным спонсором соревнований выступил Арзамасский приборостроительный завод им П.И Пландина,

"В этом году мы впервые проводим молодежное первенство на саблях среди юниоров до 21 года. Приятно осознавать, что хорошие результаты оправдывают наши ожидания. Кирилл снова завоевал золото на рейтинговом турнире, укрепив свои позиции", - пояснил председатель Спортивной федерации фехтования Нижегородской области, генеральный директор завода Олег Лавричев.

Итоги соревнований среди юношей:

1 место - Кирилл Тюлюков (г. Арзамас Нижегородской области).

2 место - Дмитрий Насонов (г. Санкт-Петербург).

3 место - Никита Преснов и Магамед Халимбеков (г. Москва).

Итоги среди девушек:

1 место - Вероника Романенко (г. Новосибирск).

2 место - Мария Зинюхина (Самарская область).

3 место - Валерия Кобзева (Новосибирская область) и Анастасия Шорохова (Новосибирская область).