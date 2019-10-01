БК "НН" обыграл петербургский "Зенит" Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

БК "Нижний Новгород" одержал победу над одной из сильнейших команд Единой Лиги ВТБ – петербургским "Зенитом" со счетом 76:69 в матче 13 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского баскетбольного клуба.

Подъем "НН" начался с появления на площадке Брэндона Брауна. Выйдя со скамейки, он тут же организовал аллей-уп на Даррала Уиллиса – 14:8. Затем Уиллис по очереди с Артемом Комоловым сократили отставание точными попаданиями – 17:16. Баззер трехочкового достоинства от Ивана Стребкова сравнял счет на исходе первой четверти – 19:19.

Во второй "Нижний" играл гораздо аккуратнее и надежнее в защите. На старте отрезка Шавон Льюис, наконец, сумел вывести свою команду вперед, забив два с фолом – 22:24. В ответ на действия "Нижнего" тренер "Зенита" вновь выпустил центрового Густаво Айона, и тот провел отличный отрезок – 8 очков подряд. К счастью, у "НН" тоже нашелся свой герой. Зоран Лукич выпустил недавно восстановившегося Павла Антипова, которого берег в первых матчах. Наш форвард сполна воспользовался отведенными минутами – те же 8 очков, в том числе забитая треха. А перед уходом в раздевалку Антон Астапкович успел оформить полукрюк, подарив своей команде лидерство в первой половине – 35:36.

Третья четверть началась с активных действий нижегородцев – Льюис, Бабурин и Уиллис создали отрыв буквально за минуту – 38:43. На этом атака "НН" надолго замолчала. Правда, "Зенит" тоже не форсировал события, и только на исходе шестой минуты Владислав Трушкин из стана соперника сравнял счет из-за дуги – 45:45. К занавесу десятиминутки наша команда вновь нагрузилась фолами, чем хозяева поспешили пользоваться. Уилл Томас заработал два с бонусом, а затем Колтон Айверсон легко разобрался в трехсекундной зоне, получив передачу от Дмитрия Хвостова. И все же последнюю атаку черно-белые оставили за собой. Завершил ее Уиллис, сделав преимущество "Зенита" минимальным – 54:53.

Последняя четверть прошла во взаимных обменах любезностями. Соперники не отпускали друг друга вперед больше, чем на два очка. И только во второй половине отрезка три дальних от Алека Брауна и Брэндона Брауна нарушили ход событий - 63:70. На это из-за дуги ответил Евгений Воронов. Затем легкие два набрал Айон, а еще один штрафной в исполнении Воронова сделал преимущество нашей команды минимальным - 69:70. За 10 секунд до финальной сирены капитан Евгений Бабурин забил тяжелейший мяч из трехсекундной зоны - 69:72. После тайм-аута Жоана Пласы Воронов бросал трехочковый, но промахнулся. За 6 секунд Алексу Ренфро из Питера дали неспортивный фол, и Стребков пробил его точно. В заключительном владении Браун добавил еще два очка.

"Поздравляю свою команду с победой после неудачной игры дома с "Калевом". Нужно было исправиться, и сегодня мы это сделали. После Евролиги никому не легко играть в Единой Лиге ВТБ, и мы воспользовались этим шансом. Мы не показали свой лучший баскетбол, просто воспользовались возможностью, которую дал "Зенит", - подвел итог тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич.