Депутаты комитета ЗС НО одобрили изменения в закон об установке вышек связи Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комитета по вопросам градостроительной деятельности Законодательного собрания Нижегородской области одобрили изменения в закон об установке антенно-мачтовых сооружений (вышек связи). Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комитета 14 октября 2019 года.

Законопроект представил первый заместитель министра – начальник управления ИТ проектов Алексей Москвин. По его словам, поправки вызваны участившимися жалобами нижегородцев на качество связи.

Речь идет о том, что согласно закону Нижегородской области "Об основах регулирования градостроительной деятельности", операторы обязаны получать разрешение на строительство вышек связи. Однако, этот процесс занимает значительное время, часто - от года.

Закон планируется привести в соответствие с ФЗ, который позволяет операторам не получать разрешение в случае строительства, реконструкции линий связи и сооружений связи, не являющихся особо опасными и технически сложными объектами высотой до 50 метров.

Если закон будет принят, то срок всех согласований для операторов сократится до нескольких месяцев.

У депутатов ЗС НО возник вопрос, как будет осуществляться контроль за этим видом деятельности, в частности за установкой вышек.

Член комитета Владислав Сивый высказал беспокойство, что это приведет к бесконтрольной установке вышек, что может повлиять на здоровье жителей.

Кроме того, это доставит неудобство депграду, поскольку вокруг вышек предусмотрена зона ограничения застройки.

Алексей Москвин пояснил, что таких проблем не возникнет, т.к. операторы будут должны получить ордер на земельные работы.

Ранее законопроект уже выносился на обсуждение Законодательного собрания, но был отправлен депутатами на доработку. Причиной послужили негативные отзывы глав муниципалитетов и отрицательное заключение Роспотребнадзора. Сейчас законопроект представлен с доработками. Все необходимые согласования и изменения будут, по необходимости, осуществлены позднее.

Законопроект рекомендовано вынести на заседании в первом чтении. Окончательно закон будет принят в двух чтениях.