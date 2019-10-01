Финал конкурса "Умник" пройдет в Нижнем Новгороде 31 октября Бизнес

Фото: Организаторы

Финал конкурса "Умник" пройдет в Нижнем Новгороде 31 октября. Об этом сообщают организаторы.

Программа "Умник" ориентирована на поддержку молодых ученых и инновационного предпринимательства. То есть она предусматривает финансирование молодых исследователей и их разработок, а также подготовку исследователей к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации своих трудов.

Финал конкурса состоится на территории технопарка "Анкудиновка".

Организаторы отмечают, что ранее существовавшие премии и программы поддержки не могли в полной мере удовлетворить научно-экономические потребности региональных интеллектуалов. Возникла острая потребность в создании надежного фундамента и вместе с тем инструмента квалифицированной и своевременной поддержки инновационного предпринимательства.

Таковым стал созданный в 1994-м году Фонд содействия инновациям – некоммерческая организация, которая осуществляет и курирует политику развития и финансовой поддержки в научно-технической сфере, причем это касается не только Нижегородской области, но и практически всей страны – по состоянию на 2019-й год насчитывается 72 региональных представительства, и их число может только увеличиться.

Именно Фонд содействия инновациям через свои региональные представительства сумел полностью компенсировать недостаток финансовой поддержки за счет федеральной грантовой поддержки по различным программам.

Региональным представительством Фонда содействия инновациям в Нижегородской области является технопарк в сфере высоких технологий "Анкудиновка". С начала его работы в 2015 году Фонд поддержал более 193 нижегородских проектов на сумму больше 900 млн рублей.

Финалистов конкурса оценит региональное экспертное жюри, утвержденное правительством Нижегородской области и Фондом содействия инновациям, в состав которого, как обычно, вошли руководители ведущих корпораций, инвесторы, представители бизнес-сообщества и технологического сообщества, а также органов государственной власти региона.

Победители конкурса безвозмездно получат грант в размере 500 тысяч рублей на развитие научно-технической идеи.

Конкурсная часть "Умника" разделена на отдельные направления, в рамках которых участники занимаются научно-инновационной деятельностью в сферах информационных технологий, цифровой медицины, аппаратных комплексов, биотехнологий.

Ежегодно результаты, достигнутые этой программой, растут: в 2015-2019 гг. было подано 580 заявок на участие в конкурсе, 76 проектов были поддержаны на общую сумму более 30 млн рублей.

В 2019 году до финала были допущены сильнейшие научные проекты с повышенной практической значимостью. Важно отметить, что, являясь опорным пунктом Фонда содействия инновациям по Нижегородской области, технопарк зачастую становится "резиденцией" для многих поддержанных проектов, которые являются иногда настоящими лидерами и первопроходцами в своей сфере.

"Умники" имеют возможность получить статус резидента технопарка, со всеми вытекающими отсюда льготами и мерами поддержки, предусмотренными политикой "Анкудиновки" по линии поддержки субъектов МСП.

"Таким образом, на примере реализации молодежной программы Фонда, "Умник", можно утверждать, что в Нижегородской области своими, уверенными темпами развивается показательный симбиоз науки и бизнеса, способный, благодаря грамотной и тщательно выстроенной работе, давать поразительные практические результаты. Ведь это только пока проекты кажутся смелыми технологическими авантюрами, которые могут существовать разве что на бумаге – каждая из этих идей способна на настоящую технологическую революцию", - подчеркнули организаторы конкурса.