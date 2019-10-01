Бесплатные земельные участки хотят предоставлять нижегородским учителям и олимпийским чемпионам Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали бесплатное предоставление земельных участков для строительства домов главам крестьянско-фермерских хозяйств, чемпионам и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, а также врачам, учителям и воспитателям – участникам госпрограмм. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комитета 14 октября 2019 года.

В ходе заседания министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов представил изменения в областной закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно".

Что касается предоставления участков чемпионам и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, он отметил, что в настоящее время земельные участки уже предоставляются им в собственность бесплатно. Но это касается только победителей соревнований, прошедших после 1 июля 2012 года.

Вместе с тем, общее количество чемпионов и призеров, проживающих на территории Нижегородской области, составляет на сегодняшний день – 38 человек. Из них только 17 человек реализовали право на получение земельного участка.

Кроме того, с 1924 года проходят Сурдлимпийские игры. Общее количество чемпионов и призеров Сурдлимпийских игр, проживающих на территории Нижегородской области, либо представлявших ее на Сурдлимпийских играх, составляет на сегодняшний день 7 человек.

"С учетом большого вклада в развитие спорта, всем нижегородским чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр законопроектом предлагается бесплатно предоставлять земельные участки для строительства индивидуального дома. Это правильное решение, которое послужит дополнительным стимулом для будущих победителей", - сказал председатель комитета Олег Шавин.

Также Сергей Баринов пояснил, что земельные участки владельцам крестьянских хозяйств планируется предоставлять в том же районе, где находятся их фермерские угодья.

Участникам госпрограмм, в случае принятия законопроекта, дома будут выделяться уже вместе с участками.

Проект изменений в закон рекомендован к принятию в первом чтении на заседании Законодательного собрания 24 октября.