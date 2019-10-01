Более 30 проектов нижегородских НКО получат поддержку Фонда президентских грантов Бизнес

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на заседании 14 октября сформировал перечень победителей очередного конкурса президентских грантов. Об этом сообщат пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Заседание традиционно прошло под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

В Нижегородской области победителями стали 33 проекта. На их реализацию будет выделено 62,8 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил победителей конкурса.

"Каждый проект, прошедший столь серьезный отбор, уже получил "знак качества" на самом высоком уровне. Радует, что в регионе будет реализовано столько интересных и важных инициатив в самых разных сферах. Это помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, детям с особенностями развития, пожилым гражданам и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Такие проекты мы обязательно продолжим поддерживать и на региональном уровне. Вовлеченность их авторов в процесс и личная мотивация позволяет добиться очень высоких результатов", - сказал губернатор.

"Если учитывать результаты первого этапа конкурса, то поддержку Фонда президентских грантов уже получили 70 проектов. Надеюсь, что в следующем году нижегородцы будут не менее активны", - добавил Глеб Никитин.

По итогам первого этапа конкурса в 2019 году победителями стали 37 проектов некоммерческих организаций Нижегородской области. На их реализацию выделено 61,4 млн рублей.