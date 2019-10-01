Партнером компании "Металлоптторг" стало ООО "Компоненты" Бизнес

Фото: Кинокомпания "Союз Маринс Групп"

Партнером компании "Металлоптторг" стало ООО "Компоненты". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью "Металлоптторга".

ООО "Компоненты" занимается изготовлением и продажей комплектующих для автомобилей.

"Работаем мы не первый год, поэтому к выбору площадки для развития нашего бизнеса подошли с рядом требований, - прокомментировал свой выбор генеральный директор ООО "Компоненты" Николай Большаков. - Нам требовалось просторное помещение с отоплением для соблюдения определенного температурного режима при работе со специфическими материалами. Здесь мы всё это получили. Из несомненных плюсов складского комплекса компании "Металлоптторг" хочется также отметить удобный подъезд для автомобилей и приемлемые цены на сдаваемые площади".

"Мы предоставляем нашим партнерам целый спектр услуг, чтобы на наших площадях они могли вести свой бизнес в комфортных условиях, - рассказала о заезде нового арендатора директор по аренде компании "Металлоптторг" Ирина Свирская. – ООО "Компоненты" мы предложили площади, на которых будет удобно вести производство и более оперативно поставлять продукцию заказчикам. Будем очень рады долгосрочному сотрудничеству и развитию нашего нового партнера".