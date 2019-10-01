Последние новости рубрики Бизнес
14 октября 2019 18:50  [57] Господдержку получат 100 молодых специалистов нижегородского агропрома
14 октября 2019 18:44  [108] Более 30 проектов нижегородских НКО получат поддержку Фонда президентских грантов
14 октября 2019 18:42  [73] Партнером компании "Металлоптторг" стало ООО "Компоненты"
14 октября 2019 18:36  [79] Финал конкурса "Умник" пройдет в Нижнем Новгороде 31 октября
14 октября 2019 18:31  [70] Нижегородские предприятия готовы развивать промышленный туризм
14 октября 2019 17:21  [186] Нижне-Волжская набережная и театр "Вера" отремонтированы с нарушением закона, - УФАС
14 октября 2019 13:13  [118] НБД-Банк расширяет перечень сервисных услуг для клиентов
14 октября 2019 12:34  [162] Банк "Открытие" и НСПК подписали соглашение о сотрудничестве
14 октября 2019 11:43  [165] Банк "Открытие" и EPAM стали стратегическими партнерами по внедрению инноваций
14 октября 2019 11:39  [139] "Ростелеком" внедрит систему быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты
Бизнес

Партнером компании "Металлоптторг" стало ООО "Компоненты"

14 октября 2019 18:42  [73] Бизнес

Фото: Кинокомпания "Союз Маринс Групп"

Партнером компании "Металлоптторг" стало ООО "Компоненты". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью "Металлоптторга".

ООО "Компоненты" занимается изготовлением и продажей комплектующих для автомобилей.

"Работаем мы не первый год, поэтому к выбору площадки для развития нашего бизнеса подошли с рядом требований, - прокомментировал свой выбор генеральный директор ООО "Компоненты" Николай Большаков. - Нам требовалось просторное помещение с отоплением для соблюдения определенного температурного режима при работе со специфическими материалами. Здесь мы всё это получили. Из несомненных плюсов складского комплекса компании "Металлоптторг" хочется также отметить удобный подъезд для автомобилей и приемлемые цены на сдаваемые площади".

"Мы предоставляем нашим партнерам целый спектр услуг, чтобы на наших площадях они могли вести свой бизнес в комфортных условиях, - рассказала о заезде нового арендатора директор по аренде компании "Металлоптторг" Ирина Свирская. – ООО "Компоненты" мы предложили площади, на которых будет удобно вести производство и более оперативно поставлять продукцию заказчикам. Будем очень рады долгосрочному сотрудничеству и развитию нашего нового партнера".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Завод
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph