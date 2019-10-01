Соревнования семей "Папа, мама, я – спортивная семья" стартовали в Дзержинске Спорт

Соревнования семей "Папа, мама, я – спортивная семья" стартовали в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба думы Дзержинска.

Участников первого зонального этапа в школе №9 приветствовал председатель городской думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов.

В субботу в школе №9 состоялся первый зональный этап городских соревнований среди дзержинских семей - сторонников спорта и активного отдыха. Его участниками стали семьи, представляющие восемь школ города - 22, 12,14,13, 9, 29, 39 и 71.

Участников и болельщиков с началом спортивных стартов поздравили Сергей Попов и директор департамента образования администрации города Ольга Палеева.

За звание самой спортивной и дружной семьи боролись команды из трех человек: мама, папа и ребёнок. В начале соревнований участники приветствовали противников, озвучив название и девиз своей команды, а затем сразились в десяти эстафетах, где показали свою силу, ловкость и выносливость, а также взаимопомощь и умение работать в команде.

В итоге первыми финалистами стали семья Борисовых из школы 13 (команда "Стрела"), занявшие третье место, семья Рудневых из школы 14 (команда "Ирида"), получившие "серебро", и победители этого зонального этапа семья Аладьиных из школы 9 (команда "Дружба").

"Мы увидели, какие у нас в Дзержинске замечательные семьи, - спортивные, сплоченные. Думаю, что сегодняшние состязания стали для них замечательной возможностью проявить себя и интересно отдохнуть вместе", - сказал Сергей Попов и добавил, что определить победителей было непросто.

"Судьям пришлось воспользоваться фотофинишем, потому что на финишной черте команды разделяли доли секунды", - уточнил он.

"Праздник удался, все получили позитивный заряд на выходные. Надеюсь, что следующие наши этапы в других школах будут такими же весёлыми и удачными", - добавила Ольга Палеева.

Сергей Попов и Ольга Палеева вручили призёрам медали и всем участникам - дипломы и поощрительные призы от спонсоров мероприятия.

В течение ближайшего времени пройдут еще четыре зональных этапа: 19 октября - в школе №40 (для семей из школ 2, 5, 20, 24, 25, 26 и 40), 25 октября - в школе №3 (для семей из школ 3, 6, 7, 10, 16, 68 и 70), 26 октября - в школе №23 (для семей из школ 4,17,21,23,27,34,37,38), 9 ноября - в школе №18 (для семей из школ 1,18,30,32,33,35,36).

Финал состоится 23 ноября в ФОК "Ока". Главный приз - поездка в Великий Устюг.

СПРАВКА:

Организаторами соревнований "Папа, мама, я - спортивная семья" являются администрация Дзержинска и местное отделение партии "ЕР".