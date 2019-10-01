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Общество

Семь команд выступят в финале Дзержинской лиги КВН

14 октября 2019 19:16  [49] Общество

Семь команд выступят в финале Дзержинской лиги КВН. Об этом сообщает пресс-служба думы Дзержинска.

В воскресенье в Дзержинске состоялась полуфинальная игра, в которой приняли участие десять команд - из Дзержинска, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Владимира и поселка Ломовка (Арзамасский район).

Жюри по итогам двух конкурсов, приветствия и видеоконкурса, должно было отобрать четырех финалистов. Однако команды показали ровную игру, в итоге первое место поделили "Weekend" и "Город двух Н", вторыми стали "ФПС", бронза досталась трем командам - "Next", "Общие интересы" из Владимира и "Пульс" - Ломовка. Замкнули "четверку" финалистов арзамасцы "3.31".

Председатель жюри, депутат городской думы Александр Парамонов, комментируя полуфинал, сказал: "Каждый раз мы все ждем новой игры, чтобы, как сегодня, погрузится в искромётный юмор, позитив! Дзержинский КВН должен жить и идти вперёд".

"На этой игре представлены команды из пяти муниципалитетов. Это большой успех для Дзержинской лиги", - сказал депутат Гордумы Евгений Минервин, поддерживающий Дзержинскую лигу КВН с первых ее шагов. Он поблагодарил за организацию полуфинала Сергея Баландина, а руководство Дворца культуры химиков за техническое перевооружение зала - установку современного экрана на большой сцене.

"Новый экран - это то, что нужно было и зрителям, и командам. Он сделал выступления более зрелищными", - добавил депутат.

Финал состоится 1 декабря 2019 года. Главный приз — это 100 тысяч рублей - для поездки на музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН".

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