Преимущества пенобетонных блоков: почему они так популярны сейчас?

Сейчас для строительства предлагают множество разновидностей материалов. Особой популярностью для возведения домов пользуется ячеистый бетон. Он несомненно имеет ряд весомых преимуществ, которые делают его еще более востребованным. http://mosblok.ru/ занимается производством и продажей данного материала по доступной цене.
Почему пенобетонные блоки настолько популярны?
Как и любой строительный материала, данная разновидность имеет ряд преимуществ, к которым относят:
- Небольшая плотность. Эта характеристика больше зависит от производителя и находится в пределах от 400 до 1200 кг/м3.
- Высокая прочность. Эта характеристика больше зависит от используемых добавок в составе и их вид. Кроме того, как показали исследования, материал набирает свою прочность во время своей эксплуатации. Согласно статистике, пенобетонный блок, который использовался не один десяток лет, в 3 раза больше по плотности, чем новый.
- Низкая теплопроводность. Из-за использования воздуха в самом материале, пенобетон достаточно хорошо держит тепло. Кроме того, такой параметр значительно уменьшает толщину кладки, что в свою очередь минимизирует давление на фундамент.
- Экологичность материала. Пенобетон, в отличие от ряда других материалов, не разлагается и не гниет во время своей эксплуатации. Таким образом, для здоровья человека он не несет вреда.
- Небольшая стоимость. Данный материал не отличается высокой ценой, из-за чего, выбирая его, можно значительно сократить все расходы на строительство здания.
- Влагостойкость и морозостойкость. Пенобетон не впитывает воду. Убедиться в этом можно с помощью эксперимента, поместив блок в воду. В процессе эксперимента пенобетон будет держаться на поверхности. Второй показатель обусловлен наличием специальных добавок, из-за чего материал сможет выдержать несколько циклов заморозки.
- Легкая установка. Пенобетон по своей массе не тяжелый, но при этом достаточно объемный. Именно из-за этих характеристик, ему намного проще придать форму, при этом не использовав дополнительное оборудование.
Выбирая данный материал, заказчик сможет получить высокое качество, при этом по невысокой цене.
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