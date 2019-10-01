Движение транспорта будет ограничено в Автозаводском районе из-за хоккейных матчей. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
По информации департамента, 16 октября (с 07:00 до 21:00), 18 октября (с 07:00 до 21:00) и 20 октября (с 07:00 до 19:00) в связи с проведением хоккейных матчей будет временно прекращено движение транспорта по ул.Лоскутова (на участке от пр.Ильича до пр.Кирова).
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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