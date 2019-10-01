Последние новости рубрики Спорт
15 октября 2019 09:43  [110] Движение транспорта будет ограничено в Автозаводском районе из-за хоккейных матчей
14 октября 2019 19:07  [150] Соревнования семей "Папа, мама, я – спортивная семья" стартовали в Дзержинске
14 октября 2019 16:55  [244] БК "НН" обыграл петербургский "Зенит"
14 октября 2019 14:40  [323] Кирилл Тюлюков из Арзамаса победил на всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях
13 октября 2019 18:45  [364] Президент международной федерации скейтбординга остался доволен ЧЕ в Нижнем Новгороде
11 октября 2019 17:17  [259] Сотни нижегородцев участвовали в акции "10 000 шагов к жизни", - горадминистрация
11 октября 2019 16:44  [574] Глеб Никитин поручил использовать опыт активных пенсионеров для вовлечения в спорт пожилых нижегородцев
11 октября 2019 15:12  [953] Дворец водных видов спорта планируется построить в Нижегородской области
11 октября 2019 14:40  [259] Команда "Беркут-АПЗ" стала победителем межрегионального детского турнира по хоккею с шайбой
10 октября 2019 19:19  [259] Нижегородцы, активно занимающиеся спортом, могут получить бесплатные билеты в театр и кино
Спорт

Движение транспорта будет ограничено в Автозаводском районе из-за хоккейных матчей

15 октября 2019 09:43  [110] Спорт

Движение транспорта будет ограничено в Автозаводском районе из-за хоккейных матчей. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

По информации департамента, 16 октября (с 07:00 до 21:00), 18 октября (с 07:00 до 21:00) и 20 октября (с 07:00 до 19:00) в связи с проведением хоккейных матчей будет временно прекращено движение транспорта по ул.Лоскутова (на участке от пр.Ильича до пр.Кирова).

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph