Движение транспорта будет ограничено в Автозаводском районе из-за хоккейных матчей Спорт

Движение транспорта будет ограничено в Автозаводском районе из-за хоккейных матчей. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

По информации департамента, 16 октября (с 07:00 до 21:00), 18 октября (с 07:00 до 21:00) и 20 октября (с 07:00 до 19:00) в связи с проведением хоккейных матчей будет временно прекращено движение транспорта по ул.Лоскутова (на участке от пр.Ильича до пр.Кирова).

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.