Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов в рамках Декады пожилого человека Общество

Фото: ЦСМ Росстандарта в ПФО

Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов в рамках Декады пожилого человека. Акция "Будь уверен! Будь здоров!" прошла в 9 регионах Приволжского федерального округа, рассказали организаторы.

В течение 10 дней сотрудники центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта проверяли корректность работы тонометров артериального давления, которые находятся в социальных учреждениях стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, а также тех устройств, которые находятся на руках у населения. Акция прошла в Нижегородской, Кировской, Пензенской, Оренбургской, Мордовской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в республиках Чувашия и Марий-Эл.

"Каждый из центров в течение года проводят ряд мероприятий для ветеранов ЦСМ. В рамках Декады пожилого человека также состоялись встречи с ними, организованы концерты и чаепития. В этом году принято решение провести социальную акцию для всех граждан пожилого возраста. В результате проверено 739 тонометров артериального давления. В одних регионах специалисты проводили проверку средств измерений на выставках "Старшее поколение", в других – приглашали ветеранов в ЦСМ", - сообщил специальный представитель Руководителя Росстандарта в ПФО, директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

В Нижегородской области акция состоялась в рамках региональной программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Метрологи посетили социальные учреждения Нижнего Новгорода и семи городов и районных центров Нижегородской области. С помощью специального эталонного оборудования, предназначенного для поверки механических, автоматических и полуавтоматических измерителей артериального давления, проверялась корректность работы устройств, которые ежедневно используются медперсоналом этих учреждений, почтенные ветераны принесли и свои личные приборы. В Нижегородской области проверен 271 тонометр.

На приборах, которые успешно прошли проверку, были наклеены специальные наклейки "Я - точный!". Все участники акции получили памятки о том, как правильно измерять давление в домашних условиях.

"Подобные акции лишний раз напоминают людям, особенно пожилого возраста: средства измерения, которыми они пользуются ежедневно, нужно периодически проверять на погрешность измерений. Неисправность прибора может дать неверное представление о состоянии здоровья человека", - подвел итоги акции Денис Миронов.