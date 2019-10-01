Последние новости рубрики Общество
15 октября 2019 10:49  [530] Публичные слушания по инициативе Нижегородской епархии пройдут в Приокском районе 15 октября
15 октября 2019 10:44  [43] Военный комиссар Нижегородской области проведет прием граждан 16 октября
15 октября 2019 10:07  [95] Денис Миронов: "Все, кто подтвердил свою продукцию в Национальной системе сертификации, надежны однозначно"
15 октября 2019 09:53  [115] Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов в рамках Декады пожилого человека
14 октября 2019 19:33  [217] Нижний сегодня: главные события дня
14 октября 2019 19:16  [207] Семь команд выступят в финале Дзержинской лиги КВН
14 октября 2019 18:25  [189] Бесплатные земельные участки хотят предоставлять нижегородским учителям и олимпийским чемпионам
14 октября 2019 17:44  [205] Депутаты комитета ЗС НО одобрили изменения в закон об установке вышек связи
14 октября 2019 16:38  [181] Новые тарифы на проезд для школьников и студентов введут в Нижегородской области
14 октября 2019 16:16  [185] Депутаты ЗС НО одобрили создание реестра недобросовестных перевозчиков
Общество

Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов в рамках Декады пожилого человека

15 октября 2019 09:53  [115] Общество

Фото: ЦСМ Росстандарта в ПФО

Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов в рамках Декады пожилого человека. Акция "Будь уверен! Будь здоров!" прошла в 9 регионах Приволжского федерального округа, рассказали организаторы.

В течение 10 дней сотрудники центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта проверяли корректность работы тонометров артериального давления, которые находятся в социальных учреждениях стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, а также тех устройств, которые находятся на руках у населения. Акция прошла в Нижегородской, Кировской, Пензенской, Оренбургской, Мордовской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в республиках Чувашия и Марий-Эл.

"Каждый из центров в течение года проводят ряд мероприятий для ветеранов ЦСМ. В рамках Декады пожилого человека также состоялись встречи с ними, организованы концерты и чаепития. В этом году принято решение провести социальную акцию для всех граждан пожилого возраста. В результате проверено 739 тонометров артериального давления. В одних регионах специалисты проводили проверку средств измерений на выставках "Старшее поколение", в других – приглашали ветеранов в ЦСМ", - сообщил специальный представитель Руководителя Росстандарта в ПФО, директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

В Нижегородской области акция состоялась в рамках региональной программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Метрологи посетили социальные учреждения Нижнего Новгорода и семи городов и районных центров Нижегородской области. С помощью специального эталонного оборудования, предназначенного для поверки механических, автоматических и полуавтоматических измерителей артериального давления, проверялась корректность работы устройств, которые ежедневно используются медперсоналом этих учреждений, почтенные ветераны принесли и свои личные приборы. В Нижегородской области проверен 271 тонометр.

На приборах, которые успешно прошли проверку, были наклеены специальные наклейки "Я - точный!". Все участники акции получили памятки о том, как правильно измерять давление в домашних условиях.

"Подобные акции лишний раз напоминают людям, особенно пожилого возраста: средства измерения, которыми они пользуются ежедневно, нужно периодически проверять на погрешность измерений. Неисправность прибора может дать неверное представление о состоянии здоровья человека", - подвел итоги акции Денис Миронов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph