Военный комиссар Нижегородской области проведет прием граждан 16 октября Общество

Военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков проведет прием граждан 16 октября2019 года, начало в 14:00.

Встреча пройдет в приемной президента РФ в Приволжском федеральном округе (кремль, корпус 1, 2 этаж).

Запись граждан на прием осуществляется по телефону 8(831) 421-03-77.

На приеме будут рассматриваться вопросы прохождения военной службы, реализации мер правовой и социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

В связи с начавшейся призывной кампанией, традиционно, в центре внимания на приеме будут вопросы призыва граждан на военную службу.