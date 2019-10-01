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Общество

Цоколь Смоленской церкви XVII века в Нижнем Новгороде выложили плиткой

15 октября 2019 10:58  [90] Общество

Фото: из соцсети Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Цоколь церкви Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), строительство которой датируется XVII веком, выложили материалом, внешне напоминающим керамическую плитку. Об этом сообщают нижегородцы в социальных сетях.

"Строгановское барокко. Ремонт? Что-то я задумалась. А плиточный бордюр - это нормально?", - написала журналист, экскурсовод Виктория Азарова.

Белокаменные плиты

В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, НИА "Нижний Новгород" пояснили, что это не плитка, а каменные плиты.

"Экспертная комиссия находит достаточно логичным и достаточно обоснованным проведение работ по облицовке цоколя каменными плитами из плотных известняковых пород по аналогии с другими Строгановскими храмовыми строениями. В этой связи у управления нет оснований для сомнения в обоснованности выбранных для реставрации цоколя строительных материалах", - отметили в управлении.

(известняковые плиты, используемые для облицовки, фото из соцсети Facebook)

Согласно проекту

В УГО ОКН напомнили, что ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия ведутся на основании выданного управлением разрешения от 19 марта 2019 года. Реставрацией занимается подрядная организация – ООО АРЦ "Зодчий". Научно-проектная документация была разработана ООО "РИЦ".

В соответствии с выданным разрешением планируется реставрация фасадов, цоколя, кровли, главок, полов, окон. Все работы будут завершены к 800-летию Нижнего Новгорода.

За ходом ремонтно-реставрационных работ и соответствием их проектной документации управление намерено наблюдать лично.

(ход реставрации, фото из соцсети Facebook)

СПРАВКА:

Смоленская церковь — один из четырех сохранившихся памятников строгановского барокко — является объектом культурного наследия федерального значения.

Строительство домовой каменной церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери начато в 1680-х годах по указу Григория Строганова. Освящение главного престола состоялось 25 июля 1697 года. После переезда Строгановых в Москву в 1705 году Смоленская церковь стала приходской.

В 1930 году церковь была закрыта. В 1934 году ее хотели взорвать, но по настоянию сотрудников Горьковского краевого музея уникальное здание было сохранено. До начала 1990-х годов здание использовалось как музейный склад. В 1993 году церковь передана епархии.

 

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