Нижегородских полицейских задержали по подозрению в должностном преступлении в центре города Происшествия

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Нижегородских полицейских задержали по подозрению в должностном преступлении. Как сообщили в СУ СК России по региону, расследуется уголовного дело.

По версии следствия, 12 сентября этого года в вечернее время на ул. Варварской подозреваемые, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, задержали молодого человека, заподозренного в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Гражданин попытался скрылся в одном из зданий, проследовал до лифта, но полицейские оказались быстрее.

После этого подозреваемые применили в отношении мужчины, лежащего у лифта в наручных браслетах, физическую силу, нанеся ему множественные удары по телу.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее комитет против пыток подробно рассказывал об инциденте, когда нижегородец Игорь Крайнов обратился к ним за помощью.