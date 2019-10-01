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Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с KIA и Hyundai, столкнувшихся при обгоне на пр.Ленина

15 октября 2019 12:55  [106] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Четыре человека пострадали в ДТП с KIA и Hyundai, столкнувшихся при обгоне на пр.Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 14 октября в 04:35, когда 48-летний водитель Hyundai при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем KIA, который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево.

В результате пострадали пассажиры Hyundai: 23-летние молодой человек и девушка получили травмы головы, девушку пришлось госпитализировать. Еще один пассажир — 20-летний юноша также травмировал голову, но ему, как и другому молодому человеку, госпитализация не потребовалась.

Также пострадал 43-летний водитель KIA. Ему поставили диагноз «ушиб мягких тканей головы» и после того, как медики осмотрели пострадавшего, мужчину отпустили домой.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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