Два человека пострадали в массовом ДТП в Автозаводском районе 14 октября Происшествия

Два человека пострадали в массовом ДТП в Автозаводском районе 14 октября Фото: НИА Нижний Новгород

Пять автомобилей столкнулись в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 14 октября: в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 17:20 на пр-те Ленина, когда 22-летний водитель ВАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями Toyota Corolla, Honda CR-V и Lexus RX. После этого Toyota Corolla врезалась в автомобиль Лада Калина, которая стояла у края проезжей части.

В результате ДТП 33-летний водитель автомобиля Toyota попал в больницу с травмой головы, а 55-летняя пассажирка автомобиля Lexus, получив ушиб грудной клетки, отпущена домой, после того, как ее осмотрели медики.