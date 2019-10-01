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Происшествия

Четырехлетний мальчик попал под колеса автомобиля в Кстове

15 октября 2019 13:39  [46] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Четырехлетний мальчик, переходя с мамой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кстове, попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 20:20, за рулем автомобиля Renault находился 38-летний водитель.

47-летнюю пострадавшую пришлось госпитализировать с переломом берцовой кости. Мальчик также попал в больницу, с каким диагнозом — не сообщается.

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