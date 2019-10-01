"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" предупреждает о мошенниках, рассылающих письма с коммерческими предложениями от компании Бизнес

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" предупреждает о мошенниках, рассылающих письма с коммерческими предложениями от компании. Об этом сообщает Центр общественных связей "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза".

Мошенники распространяют ложные сведения о продаже нефтепродуктов и товаров иного назначения путем рассылки писем, якобы подписанных генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" с неправомерным использованием товарных знаков и фирменного стиля ПАО "ЛУКОЙЛ".

Фальшивые коммерческие предложения распространяются с использованием электронных адресов и телефонных номеров, не имеющих отношения к организациям Группы "ЛУКОЙЛ".

Например, злоумышленники используют почтовые адреса infonnos@nnos-lukoil.ru, infonnos@nnos-lukoil.com и телефоны (83123) 5-20-79, (83123)5-18-94, 8(831)455-48-74, 8(831)455-30-33, которые не принадлежат ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

"Напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО "ЛУКОЙЛ" www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия) и на страницах организаций Группы", - сообщили в компании.

"Компания не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования подобных ложных сведений", - добавили в Центре общественных связей "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза".