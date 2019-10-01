Завершился ремонт в детской городской больнице №42 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Завершился ремонт в детской городской больнице №42 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ремонтные работы проходили в рамках реализации приказа министерства здравоохранения Нижегородской области и федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочей встречи Владимиром Путиным 10 октября 2019 года отметил, что поручение главы государства по восстановлению инфраструктуры первичного звена здравоохранения выполняется. "В Нижегородской области эта работа началась в начале года. На ремонт поликлиник, ФАПов, амбулаторий мы запланировали 6 млрд рублей и оказались готовыми к выполнению поручения", - подчеркнул губернатор.

Всего на капремонт Детской городской больницы №42 было выделено почти 5 млрд рублей. На эти средства отремонтирована входная группа поликлиники, вход был адаптирован под потребности маломобильных граждан. Обновились внутренние помещения поликлиники, в том числе, лекционный зал. В рамках проекта "Бережливая поликлиника" организована открытая регистратура и новое картохранилище, а также зона комфортного пребывания детей и родителей. Кроме того, капитальный ремонт прошел в педиатрическом отделении больницы, была благоустроена территория вокруг лечебного учреждения.

"Капитальный ремонт больницы полностью завершен. Кроме того, в этом году приобретена новая мебель, продолжилось оснащение поликлиники новым оборудованием – приобретены аппарат УЗИ и электрокардиограф. Закуплены велотренажеры в дневной стационар при поликлинике. Думаю, что в 2020 году с помощью нацпроекта мы полностью оснастим поликлинику новым современным оборудование", - сказала главврач больницы Елена Закомерная.

Ранее Глеб Никитин отмечал, что перед регионом стоит задача до конца 2021 года перевести на новые стандарты все детские поликлиники. "Это позволит сделать такие учреждения удобнее для маленьких пациентов, их родителей и, конечно же, для медицинского персонала. Особое внимание следует уделить внедрению цифровых технологий и созданию комфортных условий для посетителей", - сказал губернатор.

Напомним, по поручению Глеба Никитина минздрав региона завершает разработку программы капитального ремонта медучреждений. Ее реализация будет рассчитана на три года – с 2020 по 2022.