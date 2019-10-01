Первый штраф за фейковые новости вынесли в России Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первый штраф за фейковые новости вынесли в России. Об этом сообщает РИА Новости.

РИА Новости уточняет, что за злоупотребление свободой массовой информации оштрафован Издательский дом "Момент истины" и его главный редактор по постановлению мирового суда Хорошевского района Москвы. Инициатором судебного разбирательства выступил Роскомнадзор.

Сумма штрафа для юридического лица (Издательского дома) составила 200 тысяч рублей (без конфискации) и 60 тысяч рублей - для сотрудника. При этом ответчики на судебное разбирательство не явились.

Напомним, что Совет Федерации принял закон о запрете фейковых новостей 13 марта 2019 года.

Фейковой новостью считается недостоверная информация, которая распространяется под видом достоверных сообщений, однако создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Также фейковой новостью нужно считать такую распространяемую информацию, которая несет угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Сенаторы также одобрили изменения в КоАП, устанавливающие штрафы за распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации.

По данным агентства ТАСС, штраф за это правонарушение может составить до 1,5 млн рублей.