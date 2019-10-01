Банк "Открытие" признан лучшим ипотечным банком страны Бизнес

Банк "Открытие" стал победителем в номинации "Лучшая кредитная организация на рынке ипотечного кредитования" национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2019. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках данного конкурса традиционно отмечаются достижения профессиональных участников рынка и финансовых организаций, оценивается вклад компаний и бизнес-лидеров в развитие жилищной отрасли в России и укрепление цивилизованных отношений в сфере недвижимости.

"Нам очень приятна высокая оценка со стороны профессионального сообщества, как свидетельство того, что банк "Открытие" стремительно развивается на рынке ипотечного кредитования. За последние полтора года нам удалось полностью перезапустить ипотеку: выстроить новый эффективный процесс, полностью укомплектовать продуктовую линейку и обеспечить для наших клиентов и партнеров выгодные ценовые условия", - сказала вице-президент, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.

"Также у нас произошли значительные качественные изменения в части клиентского сервиса и технологий. Мы ставим перед собой амбициозные цели и убеждены, что в самом ближайшем будущем банк "Открытие" ждут новые достижения и профессиональные награды", - уверена она.

В пресс-службе напомнили, что в первом полугодии 2019 года банк "Открытие" существенно нарастил объемы ипотечного бизнеса и продемонстрировал рост по всем ключевым показателям. В частности, ипотечный портфель вырос на 26% до 106,9 млрд рублей, а выдачи ипотечных кредитов за 6 месяцев превысили 30 млрд рублей. Набранный с начала текущего года темп обеспечил банку "Открытие" 4 место в рейтинге по объёму выданных ипотечных кредитов за август. До конца 2019 года банк планирует выдать около 35 тысяч кредитов на сумму свыше 85 млрд рублей.