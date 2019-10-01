Депутаты комитета по госвласти ЗС НО одобрили законопроект "О гражданской обороне" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту на заседании 15 октября одобрили законопроект "О гражданской обороне в Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект одобрен во втором чтении. В соответствии с документом, подготовка региона к ведению гражданской обороны осуществляется органами государственной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления.

Как следует из текста закона, основными задачами Нижегородской области в сфере гражданской обороны являются: оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

К полномочиям Законодательного собрания в области гражданской обороны относится осуществление контроля за исполнением закона, принятие в соответствии с законодательством РФ законов в области гражданской обороны.

К полномочиям губернатора в части гражданской обороны относится осуществление руководства организацией и ведением гражданской обороны на территории Нижегородской области, создание и утверждение составов комиссий и иных коллегиальных органов и определение порядка их деятельности в целях организации выполнения мероприятий по гражданской обороне.

"Данный законопроект очень важен, так как прежде всего он направлен на обеспечение безопасности населения. Должен соблюдаться четкий алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. Данный региональный закон как раз нацелен на это", - сказал председатель комитета Дмитрий Малухин.

Проект закона "О гражданской обороне в Нижегородской области" рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 24 октября.Депутаты комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту на заседании 15 октября одобрили законопроект "О гражданской обороне в Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект одобрен во втором чтении. В соответствии с документом, подготовка региона к ведению гражданской обороны осуществляется органами государственной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления.

Как следует из текста закона, основными задачами Нижегородской области в сфере гражданской обороны являются: оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

К полномочиям Законодательного собрания в области гражданской обороны относится осуществление контроля за исполнением закона, принятие в соответствии с законодательством РФ законов в области гражданской обороны.

К полномочиям губернатора в части гражданской обороны относится осуществление руководства организацией и ведением гражданской обороны на территории Нижегородской области, создание и утверждение составов комиссий и иных коллегиальных органов и определение порядка их деятельности в целях организации выполнения мероприятий по гражданской обороне.

"Данный законопроект очень важен, так как прежде всего он направлен на обеспечение безопасности населения. Должен соблюдаться четкий алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. Данный региональный закон как раз нацелен на это", - сказал председатель комитета Дмитрий Малухин.

Проект закона "О гражданской обороне в Нижегородской области" рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 24 октября.