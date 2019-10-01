Т Плюс и ФАС договорились о партнерстве

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ПАО "Т Плюс" и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключили соглашение о взаимодействии для развития дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Документ подписали генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер и руководитель ФАС Игорь Артемьев.
В рамках сотрудничества стороны усилят информационный обмен и будут организовывать совместные совещания, конференции и семинары. ФАС будет привлекать представителей Т Плюс к работе экспертных и консультативных советов при ведомстве.
Кроме того, антимонопольный орган будет давать разъяснения действующего законодательства в рамках своей компетенции, а энергокомпания обеспечит максимально оперативное рассмотрение запросов, предложений и материалов, поступающих из ведомства.
"Нам очень важна совместная работа с ведомством. Мы готовы взаимодействовать с антимонопольной службой на принципах максимальной открытости, прозрачности и оперативности", - сказал Андрей Вагнер.
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