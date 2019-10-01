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Бизнес

ФСБ РФ согласовала облачное решение "Ростелекома" по безопасности для Единой биометрической системы

15 октября 2019 18:06  [49] Бизнес
ФСБ РФ согласовала облачное решение Ростелекома по безопасности для Единой биометрической системы

ФСБ РФ согласовала облачное решение Ростелекома по безопасности для Единой биометрической системы

"Ростелеком" согласовал с ФСБ России системный проект на облачное решение по информационной безопасности для работы с Единой биометрической системой. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Соответствующее письмо было направлено в "Ростелеком" 3 октября 2019 года. Облачное решение, разработанное команией, предоставит малым банкам возможность осуществлять полноценную регистрацию биометрии и удаленную идентификацию клиентов.

Инфраструктура облачного решения развернута в Центре обработки данных "Ростелекома". Решение, основанное на сервисной модели, позволит небольшим банкам сэкономить на приобретении и установке дорогостоящего оборудования, а также выполнить требования регулятора в полном соответствии с требованиями безопасности. Срок подключения к облачному решению составит от двух недель, в то время как интеграция типового решения занимает от двух месяцев.

"Наша компания уделяет большое внимание вопросам информационной безопасности и защиты персональных данных граждан. Облачное решение по безопасности биометрии позволяет "Ростелекому" предоставить небольшим банкам сервис для работы с Единой биометрической системы в полном соответствии с требованиями регуляторов. По согласованному системному проекту мы разрабатываем решение, которое будем готовы выпустить на рынок до конца 2019 года", - сказал директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

В пресс-службе напомнили, что ранее ФСБ России дала положительное заключение на типовое решение "Ростелекома" по информационной безопасности при работе с биометрией. Такое решение выполняет те же задачи, но устанавливается в инфраструктуре банка и подходит для средних и крупных кредитных организаций.

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