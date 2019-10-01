Прокуратура Нижегородской области проведет "горячую линию" против наркотиков 17 октября 2019 года.
Если кто-то обладает сведениями о местах распространения или продажи наркотиков, о фактах организации и содержания наркопритонов, реализации аптечными учреждениями наркосодержащих препаратов без рецептов, просьба незамедлительно информировать прокуратуру области по телефону: (8831) 414-22-20.
Время работы "горячей линии" с 10:00 до 13:00.
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