"Денежная" выставка открылась в нижегородском метро Культура и отдых

Выставка "250 лет российским бумажным деньгам" открылась в нижегородском метро на станции метро "Московская". Организатор - Волго-Вятское ГУ Банка России.

Каждая эпоха находила свое отражение в деньгах. Совершенствовались их оформление и способы защиты. Выставка дает возможность нижегородцам и гостям города узнать, как выглядели самые первые бумажные деньги и изучить особенности современных банкнот. Можно увидеть не только фотографии банкнот, но и познакомиться с их историей.

"Первым ассигнациям в России исполняется 250 лет. В честь этого юбилея Банк России выбрал наиболее интересные экземпляры, чтобы показать всем знатокам и любителям истории наличного денежного обращения, как оно развивалось в нашей стране. Сначала бумажные деньги выпускали только крупным номиналом, а платежеспособность банкнот подтверждалась оригинальными подписями чиновников банка. С 1787 года в обращение вошли мелкие купюры номиналом 5 и 10 рублей, которые печатались на бумаге синего и красного цветов соответственно. Интересно, что именно этот признак стал главным для многих людей, не умеющих читать, при определении достоинства купюр. Так, пятерку стали называть "синенькой", а десятку – "красненькой", – отметила заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Юлия Серова.

Выставка работает до 30 октября 2019 года.