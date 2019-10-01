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Экономика

Радиолокационную круглосуточную станцию установят в нижегородском аэропорту "Стригино"

16 октября 2019 11:21  [93] Экономика

Радиолокационную круглосуточную станцию установят в нижегородском аэропорту "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). Об этом сообщает ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения на проектно-сметную документацию на размещение в "Стригино" радиолокационной станции обзора летного поля "Атлантика", предназначенной для обнаружения и наблюдения за воздушными судами, спецавтотранспортом, техническими средствами и другими объектами, находящимися на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках, перронах и стоянках. Станция обеспечит круговой обзор летного поля в непрерывном режиме.

Для электроснабжения нового объекта на участке будут построены дизельная электростанция и трансформаторная подстанция.

Застройщик - ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

СПРАВКА:

Аэропорт Стригино - международный аэропорт федерального значения, обслуживающий как Нижний Новгород, так и всю Нижегородскую область. В феврале 2011 года было объявлено, что аэропорт войдет в состав нового авиахолдинга, создаваемого в России группой компаний "Ренова". В связи с этим была начата масштабная модернизация Стригино, в том числе строительство нового международного терминала и расширение действующего пассажирского терминала, реконструкция инженерной инфраструктуры, приобретение новой спецтехники и другие работы.

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