Ярмарка нижегородских сельхозпроизводителей пройдет 25-27 октября на пл.Комсомольской

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Ярмарка региональных производителей сельхозпродукции "Дары осени" пройдет на пл.Комсомольской в Нижнем Новгороде 25-27 октября. Об этом сообщает минсельхоз.
Свою продукцию представят более 40 предприятий агропромышленного комплекса.
Нижегородцы смогут приобрести мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, картофель и овощи, свежую рыбу, а также изделия художественных промыслов и другие товары народного потребления.
Для посетителей ярмарки также будет организована культурно-развлекательная программа.
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