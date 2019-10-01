Ярмарка нижегородских сельхозпроизводителей пройдет 25-27 октября на пл.Комсомольской Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ярмарка региональных производителей сельхозпродукции "Дары осени" пройдет на пл.Комсомольской в Нижнем Новгороде 25-27 октября. Об этом сообщает минсельхоз.

Свою продукцию представят более 40 предприятий агропромышленного комплекса.

Нижегородцы смогут приобрести мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, картофель и овощи, свежую рыбу, а также изделия художественных промыслов и другие товары народного потребления.

Для посетителей ярмарки также будет организована культурно-развлекательная программа.