Приволжская таможня пресекла ввоз 4 тысяч контрабандных черепах и 300 радиоактивных медальонов Происшествия

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Сотрудники мобильных групп Приволжского таможенного управления за 9 месяцев 2019 года, в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров на территории ПФО, изъяли ряд запрещенной и санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

В перечень такой продукции входят 4,1 тысячи живых черепах, включенных в конвенцию СИТЕС, 1,9 тысячи не сертифицированных шкурок норки, 33 меховых изделия без КИЗов.

Также на территорию ПФО не попали 292 медальона с повышенным уровнем ионизирующего излучения (радиации) и 874 единицы холодного оружия.

Кроме того, таможенники задержали перевозку 560,6 тысяч единиц медицинских препаратов, содержащих в своём составе сильнодействующие вещества, 2,3 тысячи незарегистрированных лекарственных средств, а также 429,8 тысяч единиц табачных изделий, немаркированных акцизными маркам и 332 тысячи контрафактных товаров.

Еще задержано 55,4 тонны санкционных товаров и 24,6 тысяч тонн продукции, которую перевозили с нарушением санитарных требований.