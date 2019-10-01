"НАПП - это авторитетная организация, которая стала реальным инструментом в защите интересов бизнеса", - Олег Лавричев

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Депутат ЗС НО Олег Лавричев на заседании комитета Законодательного собрания области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма 16 октября 2019 года представил информацию о деятельности Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента. В этом году Ассоциация отмечает свое 30-летие со дня основания.
В настоящее время в состав Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей входит более 500 предприятий, ВУЗов, НИИ и КБ, кредитно-финансовых и иных организаций. Объем промышленного производства на предприятиях НАПП составляет более 80% от общего в регионе.
Как было отмечено, особое значение в деятельности Ассоциации имеет работа по исполнению национальных проектов, реализуемых по указу президента РФ. В числе положительных результатов работы с проектами Лавричев упомянул о проекте "Цифровая экономика Российской Федерации". По проекту "Демография" Ассоциацией совместно с министерством спорта разрабатывается программа по массовому вовлечению в физкультурно-спортивные мероприятия коллективов предприятий.
"Ассоциация промышленников и предпринимателей - это не просто объединение, а авторитетная организация профессионалов, которая стала реальным инструментом защиты интересов бизнеса. Эффективность деятельности подтверждается 30-летней успешной работой. Она показала себя настойчивой в подготовке законодательных инициатив, в частности в работе над поправками в федеральный закон о гособоронзаказе. Желаю генеральному директору Валерию Цыбаневу и коллективу организации такой же успешной работы и в дальнейшем", - сказал председатель комитета Олег Лавричев.
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